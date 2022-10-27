Окупанти атакували Запоріжжя: виникла пожежа

Російські окупанти у ніч на 27 жовтня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атак виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя", - вказав посадовець.
Куртєв зазначив, що є інформація про виникнення пожежі. За його словами, наразі об'єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки.
Секретар міськради додав, що гасіння полум'я, а також відновлювальні роботи тривають.
Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що окупанти близько опівночі 27 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе. Велику частину безпілотників було знищено.
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