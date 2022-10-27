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"ЗСУ збили багато "мопедів", але частина ще летить": Кім попередив про атаку дронів-камікадзе

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 00:15
"ЗСУ збили багато "мопедів", але частина ще летить": Кім попередив про атаку дронів-камікадзе Фото: Окупанти атакували Україну з дронів-камікадзе
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти близько опівночі 27 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе. Велику частину безпілотників було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"ЗСУ вже набили багато "мопедів", але деякі ще летять. Від Умані на північ/ північний захід", - зазначив посадовець.

Кім вказав, що оприлюднив уже підтверджені дані. Однак, за його словами, можливо ще якісь дрони "десь шастають".

Нагадаємо, 26 жовтня україські зенітники збили російську ракету над Дніпропетровською областю.

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Війна Росії проти України Виталий Ким
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