"ЗСУ збили багато "мопедів", але частина ще летить": Кім попередив про атаку дронів-камікадзе
Фото: Окупанти атакували Україну з дронів-камікадзе
Російські окупанти близько опівночі 27 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе. Велику частину безпілотників було знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"ЗСУ вже набили багато "мопедів", але деякі ще летять. Від Умані на північ/ північний захід", - зазначив посадовець.
Кім вказав, що оприлюднив уже підтверджені дані. Однак, за його словами, можливо ще якісь дрони "десь шастають".
Нагадаємо, 26 жовтня україські зенітники збили російську ракету над Дніпропетровською областю.
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