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Окупанти атакували Запоріжжя: працює ППО

Фото: Окупанти атакували Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог атакує обласний центр! Гучний гуркіт - це працює протиповітряна оборона!"- зазначив посадовець.

Старух вказав, що у межах Запоріжжя "прильотів" немає. Проте, є ризик повторних атак.

Глава ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ввечері 29 вересня в Одесі та Миколаєві було чутно звуки вибухів. У містах оголошували повітряну тривогу.

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Війна Росії проти України