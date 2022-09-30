Оккупанты атаковали Запорожье: работает ПВО

Российские оккупанты вечером 29 сентября атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Враг атакует областной центр! Громкий грохот - это работает противовоздушная оборона!" - отметил чиновник.
Старух указал, что в границах Запорожья "прилетов" нет. Однако есть риск повторных атак.
Глава ОВА призвал соблюдать правила воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, вечером 29 сентября в Одессе и Николаеве были слышны звуки взрывов. В городах объявляли воздушную тревогу.
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