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Оккупанты атаковали Запорожье: есть раненые

Запорожье, Пятница 10 января 2025 21:53
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Оккупанты атаковали Запорожье: есть раненые Фото: оккупанты атаковали Запорожье 10 января, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Запорожье 10 января. Ранения получили двое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Россия продолжает атаковать Запорожье", - констатировал он.

По словам главы ОВА, предварительно известно о двух раненых - 39-летнем мужчине и 56-летней женщине, сейчас медики доставляют их в больницу.

Федоров попросил быть в укрытиях до отбоя, потому что тревога в области продолжается.

Обстрелы Запорожья

В течение вечера 10 января в Запорожской области несколько раз объявляли тревогу.

До этого Федоров сообщал, что из-за вражеского беспилотника в Запорожье пострадал частный дом. Были изуродованы кровля и окна.

К счастью, никто не пострадал. Сейчас в регионе объявлена тревога из-за ракетной опасности.

Напомним, 8 января российские войска атаковали Запорожье КАБами. Под удар попал Шевченковский район города. Уже вторые сутки количество раненых из-за этого обстрела растет. По последним данным из-за атаки РФ на Запорожье 127 человек ранены, 13 погибли.

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