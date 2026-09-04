Оккупанты атаковали Запорожье, в многоэтажке вспыхнул пожар

Оккупанты атаковали Запорожье, в результате чего в одной из многоэтажек вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

1 сентября Россия ударила по спасателям в Запорожском районе - беспилотник атаковал автомобиль ГСЧС, следовавший по вызову, в результате чего пострадали четверо спасателей.

Впоследствии Федоров сообщил об объявлении воздушной тревоги в общинах Запорожской области, за исключением самого города Запорожья - из-за угрозы ударных беспилотников.

Детали о возможных пострадавших и масштабе повреждений пока уточняются.

По словам Федорова, в результате атаки на городе зафиксировали пожар в многоэтажном жилом доме.

Ранее, 26 августа, Россия ударила дроном по городу - тогда ранения получили три человека, в том числе две 17-летние девушки.

А еще 19 августа в Запорожье начались перебои с электроснабжением после серии ударов, в результате которых повредили жилые дома, погибли и ранены.