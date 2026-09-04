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Оккупанты атаковали Запорожье, в многоэтажке вспыхнул пожар

01:11 04.09.2026 Пт
1 мин
Детали о возможных пострадавших пока уточняются
aimg Екатерина Коваль
Оккупанты атаковали Запорожье, в многоэтажке вспыхнул пожар Фото: на месте уже работают спасатели (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Оккупанты атаковали Запорожье, в результате чего в одной из многоэтажек вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По словам Федорова, в результате атаки на городе зафиксировали пожар в многоэтажном жилом доме.

Детали о возможных пострадавших и масштабе повреждений пока уточняются.

Впоследствии Федоров сообщил об объявлении воздушной тревоги в общинах Запорожской области, за исключением самого города Запорожья - из-за угрозы ударных беспилотников.

Оккупанты атаковали Запорожье, в многоэтажке вспыхнул пожарФото: последствия российской атаки на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

1 сентября Россия ударила по спасателям в Запорожском районе - беспилотник атаковал автомобиль ГСЧС, следовавший по вызову, в результате чего пострадали четверо спасателей.

Ранее, 26 августа, Россия ударила дроном по городу - тогда ранения получили три человека, в том числе две 17-летние девушки.

А еще 19 августа в Запорожье начались перебои с электроснабжением после серии ударов, в результате которых повредили жилые дома, погибли и ранены.

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