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Окупанти атакували залізницю у Харківській області: є поранені, затримуються потяги

Фото: росіяни обстріляли залізницю у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували залізницю у Харківській області. Внаслідок обстрілу поранені четверо залізничників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі вони рух поновили, поїзди прямують до Києва. Також затримується Інтерсіті до Краматорська.

"Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно - виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма", - зазначає УЗ.

Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності відвезуть мікроавтобусами.

 

Що відомо про нічну атаку

Росія в ніч на 20 липня випустила по Україні чотири ракети та 17 дронів. Сили ППО знищили 12 "Шахедів" та один БпЛА невстановленого типу.

Окупанти атакували п'ять областей - Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську. У Києві впали фрагменти безпілотника.

У Полтавській області була атакована інфраструктура, а у Сумській та Чернігівській областях під ударом ворога були об'єкти енергетики.

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