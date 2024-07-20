Оккупанты атаковали ж/д в Харьковской области: есть раненые, задерживаются поезда

Российские оккупанты атаковали железную дорогу в Харьковской области. В результате обстрела ранены четверо железнодорожников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Очередная ночь с вражескими атаками на железную дорогу Харьковской области. 4 наших человека получили ранения (к счастью, незначительные), повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью они движение возобновили, поезда направляются в Киев. Также задерживается Интерсити в Краматорск.
"Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно - выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм", - отмечает УЗ.
Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства отвезут микроавтобусами.
Россия в ночь на 20 июля выпустила по Украине четыре ракеты и 17 дронов. Силы ПВО уничтожили 12 "Шахедов" и один БПЛА неустановленного типа.
Оккупанты атаковали пять областей - Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую. В Киеве упали фрагменты беспилотника.
В Полтавской области была атакована инфраструктура, а в Сумской и Черниговской областях под ударом врага были объекты энергетики.
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