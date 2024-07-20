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Оккупанты атаковали ж/д в Харьковской области: есть раненые, задерживаются поезда

Фото: россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали железную дорогу в Харьковской области. В результате обстрела ранены четверо железнодорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Очередная ночь с вражескими атаками на железную дорогу Харьковской области. 4 наших человека получили ранения (к счастью, незначительные), повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью они движение возобновили, поезда направляются в Киев. Также задерживается Интерсити в Краматорск.

"Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно - выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм", - отмечает УЗ.

Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства отвезут микроавтобусами.

 

Что известно о ночной атаке

Россия в ночь на 20 июля выпустила по Украине четыре ракеты и 17 дронов. Силы ПВО уничтожили 12 "Шахедов" и один БПЛА неустановленного типа.

Оккупанты атаковали пять областей - Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую. В Киеве упали фрагменты беспилотника.

В Полтавской области была атакована инфраструктура, а в Сумской и Черниговской областях под ударом врага были объекты энергетики.

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