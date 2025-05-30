UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Окупанти атакували Василів Хутір Харківської області: в селі є постраждалі

Фото: серед постраждалих дві дитини (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 травня росіяни атакували дронами село Василів Хутір у Харківській області. Через ворожу атаку є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини", - йдеться у повідомленні о 03:51.

Нічна атака дронів на Харків

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вчинив масовану атаку на Харків, використовуючи ударні дрони.

По Слобідському району міста було зафіксовано щонайменше 8 влучань. Ворог атакував територію одного з комунальних підприємств, на місті влучань зафіксовано пожежу. Поблизу місця обстрілу ушкодження отримали будинки. Наслідки руйнувань та пошкоджень наразі уточнюються.

Крім того, постраждала одна працівниця КП. Під час атаки вона перебувала на території підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніХарків