Оккупанты атаковали Васильев Хутор Харьковской области: в селе есть пострадавшие

Ночная атака дронов на Харьков

Напомним, что этой ночью враг совершил массированную атаку на Харьков, используя ударные дроны.

По Слободскому району города было зафиксировано не менее 8 попаданий. Враг атаковал территорию одного из коммунальных предприятий, на месте попаданий зафиксирован пожар. Вблизи места обстрела повреждения получили дома. Последствия разрушений и повреждений пока уточняются.

Кроме того, пострадала одна работница КП. Во время атаки она находилась на территории предприятия.

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