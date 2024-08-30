Окупанти атакували Україну "Іскандером" та дронами: як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

У ніч проти 30 серпня російські війська знову атакували Україну. Тривогу через дрони-камікадзе в Україні було оголошено близько 23:00.

Вже вранці, 30 серпня, стало відомо, що загарбники атакували підприємство в Сумах, почалася пожежа, наразі відомо про дев'ятьох поранених.

Також окупанти атакували об'єкт промисловості у Полтавській області. В даному випадку обійшлось без потерпілих.

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