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Окупанти атакували Україну "Іскандером" та дронами: як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 12 із 18 дронів під час обстрілу РФ по Україні 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ запустила по Україні "Іскандер" та майже 20 дронів-камікадзе. Були збиті 12 з 18 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 30 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська", - розповів він.

Робота ППО

За даними Олещука, залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА "Shahed-131/136", чотири - локаційно втрачені (упали самостійно)", - констатував Олещук.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. За даними ОВА, зокрема, у Дніпропетровській області були збиті чотири російські дрони, а у Миколаївській - два.

Атака РФ по Україні

У ніч проти 30 серпня російські війська знову атакували Україну. Тривогу через дрони-камікадзе в Україні було оголошено близько 23:00.

Вже вранці, 30 серпня, стало відомо, що загарбники атакували підприємство в Сумах, почалася пожежа, наразі відомо про дев'ятьох поранених.

Також окупанти атакували об'єкт промисловості у Полтавській області. В даному випадку обійшлось без потерпілих.

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