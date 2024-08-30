Окупанти атакували Україну "Іскандером" та дронами: як відпрацювала ППО

РФ запустила по Україні "Іскандер" та майже 20 дронів-камікадзе. Були збиті 12 з 18 "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"У ніч на 30 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська", - розповів він.
За даними Олещука, залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА "Shahed-131/136", чотири - локаційно втрачені (упали самостійно)", - констатував Олещук.
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. За даними ОВА, зокрема, у Дніпропетровській області були збиті чотири російські дрони, а у Миколаївській - два.
У ніч проти 30 серпня російські війська знову атакували Україну. Тривогу через дрони-камікадзе в Україні було оголошено близько 23:00.
Вже вранці, 30 серпня, стало відомо, що загарбники атакували підприємство в Сумах, почалася пожежа, наразі відомо про дев'ятьох поранених.
Також окупанти атакували об'єкт промисловості у Полтавській області. В даному випадку обійшлось без потерпілих.
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