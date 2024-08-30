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Оккупанты атаковали Украину "Искандером" и дронами: как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 12 из 18 дронов во время обстрела РФ по Украине 30 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

РФ запустила по Украине "Искандер" и около 20 дронов-камикадзе. Были сбиты 12 из 18 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 30 августа враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска", - рассказал он.

Работа ПВО

По данным Олещука, привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БПЛА "Shahed-131/136", четыре - локационно потеряны (упали самостоятельно)", - констатировал Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. По данным ОВА, в частности, в Днепропетровской области были сбиты четыре российских дрона, а в Николаевской - два.

Атака РФ по Украине

В ночь на 30 августа российские войска снова атаковали Украину. Тревога из-за дронов-камикадзе в Украине была объявлена около 23:00.

Уже утром, 30 августа, стало известно, что захватчики атаковали предприятие в Сумах, начался пожар, на данный момент известно о девяти раненых.

Также оккупанты атаковали объект промышленности в Полтавской области. В данном случае обошлось без пострадавших.

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Российская ФедерацияПВОВойна в Украинеискандеры