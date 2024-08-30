Оккупанты атаковали Украину "Искандером" и дронами: как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

В ночь на 30 августа российские войска снова атаковали Украину. Тревога из-за дронов-камикадзе в Украине была объявлена около 23:00.

Уже утром, 30 августа, стало известно, что захватчики атаковали предприятие в Сумах, начался пожар, на данный момент известно о девяти раненых.

Также оккупанты атаковали объект промышленности в Полтавской области. В данном случае обошлось без пострадавших.

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