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РФ вночі атакувала об'єкт промисловості в Полтавській області

Полтава, П'ятниця 30 серпня 2024 08:26
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РФ вночі атакувала об'єкт промисловості в Полтавській області Фото: РФ атакувала об'єкт промисловості у Полтавській області 30 серпня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли Полтавську область у ніч проти 30 серпня. Було атаковано об'єкт промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Вночі (на 30 серпня, - ред) ворог завдав ударів БПЛА по промисловому обʼєкту у Полтавській області", - розповів він.

У результаті атаки, за його даними, на щастя, ніхто не постраждав.

Атака РФ по Україні

Російські окупанти ввечері четверга, 29 серпня, запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей України була оголошена повітряна тривога. Зокрема, російські дрони рухались в бік Полтавської та Сумської областей.

Вже зранку, 30 серпня, стало відомо, що загарбники атакували Суми. Місто зазнало авіаудару. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі.

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