Окупанти атакували Україну дронами. ПВО збила майже всі ворожі БПЛА

Обстріли Одеси та Миколаєва

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Повідомлялось, що мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.

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