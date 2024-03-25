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Оккупанты атаковали Украину дронами. ПВО сбила почти все вражеские БПЛА

Фото: ПВО сбила почти все вражеские БПЛА 25 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Противовоздушная оборона сбила 8 из 9 российских дронов, которые атаковали юг Украины в ночь на 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БПЛА типа "Shahed", которым противник атаковал с мыса Чауда (Крым)", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Шахеды" уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей", - отметили в Воздушных силах.

Обстрелы Одессы и Николаева

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Сообщалось, что жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в ДТЭК отметили, что ночью оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК "Укрэнерго". Поэтому без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое з которых попали в больницу.

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