Окупанти атакували Україну 162 дронами з п'яти напрямків: скільки збила ППО

У ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона. ППО збила більше половини з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, 75 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 82 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У ніч на 22 лютого противник атакував 162 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого, Росія знову запустила в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У Києві та низці регіонів було оголошено тривогу, працювали сили ППО.

Зокрема, у Києві впали уламки російського ударного дрону. На місці прильоту спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування. А у Київській області через атаку БПЛА загинула людина і сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.