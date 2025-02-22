ua en ru
Сб, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Окупанти атакували Україну 162 дронами з п'яти напрямків: скільки збила ППО

Україна, Субота 22 лютого 2025 08:11
UA EN RU
Окупанти атакували Україну 162 дронами з п'яти напрямків: скільки збила ППО Фото: ППО збила 82 з 162 дронів РФ під час атаки по Україні 22 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона. ППО збила більше половини з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 лютого противник атакував 162 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 82 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

Крім того, 75 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого, Росія знову запустила в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У Києві та низці регіонів було оголошено тривогу, працювали сили ППО.

Зокрема, у Києві впали уламки російського ударного дрону. На місці прильоту спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування. А у Київській області через атаку БПЛА загинула людина і сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні
NEWS
З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні