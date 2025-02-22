Оккупанты атаковали Украину 162 дронами с пяти направлений: сколько сбила ПВО

В ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона. ПВО сбила более половины из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, 75 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 82 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - рассказали военные.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В ночь на 22 февраля противник атаковал 162 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

Напомним, вечером 21 февраля, Россия снова запустила в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В Киеве и ряде регионов была объявлена тревога, работали силы ПВО.

В частности, в Киеве упали обломки российского ударного дрона. На месте прилета вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения. А в Киевской области из-за атаки БПЛА погиб человек и произошел пожар.

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