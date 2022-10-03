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Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство (фото)

Фото: Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 03 жовтня, росіяни атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день росіяни двічі обстрілювали прикордоння у Охтирському районі. Всього 11 приходів з артилерії", - заявив Живицький.

За його словами, окупанти обстріляли Великописарівську громаду, де було пошкоджено аграрне підприємство.

"Обійшлося без жертв", - додав очільник області.

Нагадаємо, що окупанти з мінометів та артилерії обстріляли житлові будинки в Сумській області.

Також, російська армія атакувала Сумську область з САУ.

Вчора російські війська обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.

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