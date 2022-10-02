Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли житлові будинки в Сумській області
У неділю, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Суми" у Facebook .
За даними військових, загалом було зафіксовано 17 атак з артилерії та 15 - з мінометів.
"Внаслідок обстрілів: осколками та ударною хвилею пошкоджено 5 приватних будинків (вибито вікна, пошкоджено покрівлі, паркани, фасади), знищено сарай (згорів), пошкоджено одне приватне домоволодіння, пошкоджено будівлю школи", - зазначають у групуванні.
При цьому після обстрілів відсутнє електропостачання та мобільний зв'язок, пошкоджено лінію електропередач та газопровід. Внаслідок атаки ніхто з мешканців не постраждав.
Нагадаємо, 2 жовтня вранці стало відомо, що росіяни обстріляли кілька громад Сумської області з артилерії.
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