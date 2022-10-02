Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли житлові будинки в Сумській області

Ілюстративне фото: окупанти з мінометів та артилерії обстріляли житлові будинки на Сумщині (Getty Images)

У неділю, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Суми" у Facebook .