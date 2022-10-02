Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області

Російські війська сьогодні вранці обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Внаслідок артилерійського удару три будинки значно пошкоджені: від вибуху знесло огорожі, вибиті вікна, також уламками побиті уламками газові труби. Також у гаражах пошкоджено два автомобілі.

У населеному пункті тимчасово немає газу, працюють аварійні служби. На місці вибухів працюють піротехніки – можливо є нерозірвані боєприпаси. Також у громаді частково немає електроенергії – пошкоджено лінії.

Усі ушкодження житла фіксуються, людям надається першочергова допомога, матеріали для відновлення.