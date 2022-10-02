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Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області

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Суми, Неділя 02 жовтня 2022 21:51
Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області Фото: російські військові обстріляли селище Кияниця Сумської області (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вранці обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Внаслідок артилерійського удару три будинки значно пошкоджені: від вибуху знесло огорожі, вибиті вікна, також уламками побиті уламками газові труби. Також у гаражах пошкоджено два автомобілі.

Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області У населеному пункті тимчасово немає газу, працюють аварійні служби. На місці вибухів працюють піротехніки – можливо є нерозірвані боєприпаси. Також у громаді частково немає електроенергії – пошкоджено лінії.

Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області Усі ушкодження житла фіксуються, людям надається першочергова допомога, матеріали для відновлення.

Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області

Раніше повідомлялося, що у неділю, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Також нагадаємо, 2 жовтня вранці стало відомо, що росіяни обстріляли кілька громад Сумської області з артилерії.

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