Оккупанты атаковали Сумскую область из артиллерии и повредили предприятие (фото)

В понедельник, 3 октября, россияне атаковали Сумскую область. В результате обстрелов россиян было повреждено предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"За день россияне дважды обстреливали пограничье в Ахтырском районе. Всего 11 приходов из артиллерии", - заявил Живицкий.
По его словам, оккупанты обстреляли Великописаревскую общину, где было повреждено аграрное предприятие.
"Обошлось без жертв", - добавил глава области.
Напомним, что оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области.
Также российская армия атаковала Сумскую область из САУ.
Вчера российские войска обстреляли поселок Кияница в Юнаковской общине Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.
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