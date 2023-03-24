Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг: є влучання

Російські окупанти у ніч на 24 березня атакували "Шахедами" Кривий Ріг. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

Посадовець зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу дронами-камікадзе в місті зафіксовано влучання. "Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - додав голова військової адміністрації Кривого Рогу.