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Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг: є влучання

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П'ятниця 24 березня 2023 04:15
Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг: є влучання Фото: Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 24 березня атакували "Шахедами" Кривий Ріг. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

Посадовець зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу дронами-камікадзе в місті зафіксовано влучання.

"Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - додав голова військової адміністрації Кривого Рогу.

Нагадаємо, 24 березня у Київській області була загроза удару БПЛА противника. Оголошували повітряну тривогу.

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