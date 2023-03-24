Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог: есть попадание
Фото: Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог (Getty Images)
Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.
Чиновник отметил, что в результате вражеского обстрела дронами-камикадзе в городе зафиксировано попадание.
"Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - добавил глава военной администрации Кривого Рога.
Напомним, 24 марта в Киевской области была угроза удара БПЛА противника. Объявляли воздушную тревогу.
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