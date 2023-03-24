Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог: есть попадание

Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.

Чиновник отметил, что в результате вражеского обстрела дронами-камикадзе в городе зафиксировано попадание. "Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - добавил глава военной администрации Кривого Рога.