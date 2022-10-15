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Окупанти атакували ракетами Київську область: що відомо

Фото: окупанти атакували ракетами Київську область (ілюстрація/twitter com)
Автор: Наталія Гурковська

В суботу, 15 жовтня, окупанти здійснили ракетний удар по Київській області. Атаковано одну із громад області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської області Олексія Кулеби.

"Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв", - написав він.

Очільник регіону попрохав залишайтесь в укриттях до відбою тривоги.

"Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - додав Кулеба.

Оновлено 8.45. Внаслідок ракетного удару по громаді стався потужний вибух. Окупанти завдали удару по інфраструктурі області.

"Потужний вибух в результаті ракетного обстрілу одного з районів Київської області. Сьогодні близько 7 ранку РФ здійснила чергову атаку по інфраструктурі області. За даними постраждалих зараз немає", - написав в Telegram глава поліції Київської області Андрія Небітова.

Як повідомлялось, російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району.

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Київська область