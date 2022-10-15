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Низку областей закликали сьогодні економити електроенергію: в чому причина

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Субота 15 жовтня 2022 12:51
Низку областей закликали сьогодні економити електроенергію: в чому причина Фото: низку областей закликали сьогодні економити електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ранкового обстрілу інфраструктурних об’єктів у Київській області, низку областей закликали економити електроенергію сьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

За словами Тимошенка, мінімізувати використання електроенергії необхідно з 17:00 до 23:00.

"Сьогодні буде важкий день через обстріли об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській області. Хотілося б закликати усіх громадян в Київській області, в Києві, в Житомирській області, Черкаській та Чернігівській мінімізувати сьогодні ввечері з 17:00 до 23:00 користування електроенергією", - заявив заступник голови ОП.

Тимошенко відзначив, що у вищезгаданих регіонах відбудеться мінімізація усього освітлення, однак важлива підтримка й з боку громадян.

"Необхідно сьогодні згуртуватися, тому що дійсно можуть бути відключення, якщо не зробимо цього", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 15 жовтня, Росія здійснила ракетний удар по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух одному з районів регіону.

Через деякий час "Укренерго" попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок пошкодження інфраструктурних об’єктів.

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