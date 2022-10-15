ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты атаковали ракетами Киевскую область: что известно

Новина українською →
Киев, Суббота 15 октября 2022 08:12
Оккупанты атаковали ракетами Киевскую область: что известно Фото: оккупанты атаковали ракетами Киевскую область (иллюстрация/twitter com)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 15 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Атакована одна из общин области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской области Алексея Кулебы.

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", - написал он.

Глава региона попросил оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.

"Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - добавил Кулеба.

Обновлено 8.45. В результате ракетного удара по общине произошел мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре области.

"Мощный взрыв в результате ракетных обстрелов одного из районов Киевской области. Сегодня около 7 утра РФ совершила очередную атаку по инфраструктуре области. По данным в настоящее время пострадавших нет", - написал в Telegram глава полиции Киевской области Андрея Небитова.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. Во время атаки были зафиксированы три обстрела Бучанского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась