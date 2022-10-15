Оккупанты атаковали ракетами Киевскую область: что известно

В субботу, 15 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Атакована одна из общин области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской области Алексея Кулебы.

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", - написал он.

Глава региона попросил оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.

"Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - добавил Кулеба.

Обновлено 8.45. В результате ракетного удара по общине произошел мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре области.

"Мощный взрыв в результате ракетных обстрелов одного из районов Киевской области. Сегодня около 7 утра РФ совершила очередную атаку по инфраструктуре области. По данным в настоящее время пострадавших нет", - написал в Telegram глава полиции Киевской области Андрея Небитова.