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Окупанти атакували пожежну частину у Донецькій області (фото)

Фото: росіяни атакували частину ДСНС України в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли пожежну частину у Миколаївці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Вчора ввечері ворог завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району", - йдеться у повідомленні. 

Наслідки атаки по частині ДСНС

Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено скління та конструкцію віконних отворів, двері, в’їзні ворота гаража пожежно-рятувальної частини та ворота у двох будівлях боксів. 

 

На щастя, особовий склад та пожежно-рятувальна техніка не постраждали.

Обстріли частин ДСНС в Україні

Російські війська після початку масштабного вторгнення в Україну взяли тактику обстрілювати рятувальні частини в Україні.

Причому, під обстріл потрапляють підрозділи ДСНС у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Так, вночі на 1 квітня, російські війська вдарили по Харківській області. Було пошкоджено пожежну частину. Крім того, у листопаді минулого року було пошкоджено два підрозділи рятувальників у Донецькій та Запорізькій областях.

Також окупанти задіяли тактику повторних ударів у Харкові. Зокрема, вони спеціально повторно атакують обстріляні кілька хвилин до цього об'єкти, коли туди прибувають поліція і рятувальники.

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Донецька областьДСНС