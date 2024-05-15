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Оккупанты атаковали пожарную часть в Донецкой области (фото)

Фото: россияне атаковали часть ГСЧС Украины в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Николаевке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Донецкой области в результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть. Вчера вечером враг нанес удар по городу Николаевка Краматорского района", - говорится в сообщении.

Последствия атаки по части ГСЧС

Взрывной волной и обломками были повреждены остекление и конструкция оконных проемов, двери, въездные ворота гаража пожарно-спасательной части и ворота в двух зданиях боксов.

 

К счастью, личный состав и пожарно-спасательная техника не пострадали.

Обстрелы частей ГСЧС в Украине

Российские войска после начала масштабного вторжения в Украину взяли за тактику обстреливать спасательные части в Украине.

Причем, прд обстрелы попадают подразделения ГСЧС в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Так, в ночь на 1 апреля, российские войска ударили по Харьковской области. Была повреждена пожарная часть. Кроме того, в ноябре прошлого года были повреждены два подразделения спасателей в Донецкой и Запорожской областях.

Также оккупанты задействовали тактику повторных ударов в Харькове. В частности, они специально повторно атакуют уже обстрелянные несколько минут до этого объекты, когда туда прибывают полиция и спасатели.

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Донецкая областьГСЧС