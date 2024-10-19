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Окупанти атакували Полтавську область дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: окупанти атакували Полтавську область дронами 19 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Полтавську область у ніч проти 19 жовтня. Є пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Ворог знову атакував Полтавську область БПЛА", - розповів він.

Зокрема, у Лубенському районі пошкоджень зазнали дві приватні будівлі.

"На щастя, без постраждалих. Усі відповідні служби працюють. Сигнали повітряної тривоги не ігноруйте. Обов’язково в цей час перебувайте в укриттях. Бережіть себе та близьких", - зазначив Пронін.

Атака РФ по Україні

В ніч на 19 жовтня Росія знову запустила по Україні дрони та ракети. Загалом у Повітряних силах нарахували понад 100 дронів та ракет.

Зокрема, у Черкаській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури, є жертва і поранений, а в Сумській та Чернігівській областях - об'єкти енергетики, у Сумській області були введені графіки відключення світла.

Крім того, у Шостці Сумської області РФ вдарила по пожежній частині, 8 людей поранено, зокрема рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Полтавська областьВійна в Україні