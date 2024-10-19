Окупанти атакували Полтавську область дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Атака РФ по Україні

В ніч на 19 жовтня Росія знову запустила по Україні дрони та ракети. Загалом у Повітряних силах нарахували понад 100 дронів та ракет.

Зокрема, у Черкаській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури, є жертва і поранений, а в Сумській та Чернігівській областях - об'єкти енергетики, у Сумській області були введені графіки відключення світла.

Крім того, у Шостці Сумської області РФ вдарила по пожежній частині, 8 людей поранено, зокрема рятувальники.

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