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Окупанти атакували підприємство у Куп'янському районі: четверо постраждалих (фото)

Харків, Четвер 11 липня 2024 09:42
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Окупанти атакували підприємство у Куп'янському районі: четверо постраждалих (фото) Фото: обстріл підприємства у Куп'янському районі стався 11 липня, є поранені (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 11 липня атакували підприємство в одному із сіл Куп'янського району Харківської області. Четверо працівників було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні (11 липня, - ред) близько 6:00 ворог завдав ударів по сільськогосподарському підприємству у с. Глушківка Курилівської громади Куп’янського району", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, четверо працівників було поранено.

"Постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м. На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС", - додали у відомстві.

Наслідки обстрілу підприємства у Куп'янському районі 11 липня (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Пожежу вдалось загасити.

Обстріли Куп'янська та району

Російські війська постійно обстрілюють Куп'янськ та Куп'янський район Харківської області із різних видів зброї, у тому числі КАБами.

Зазначимо, що Куп'янськ російські загарбники окупували під час масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Вже у вересні 2022 року ЗСУ повернули Куп'янськ під свій контроль. Попри це РФ постійно атакує місто та район.

Зазначимо, за даними Генштабу на 11 липня, на Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 10. ЗСУ відбили всі штурми окупатів біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного і Берестового.

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