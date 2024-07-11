Оккупанты атаковали предприятие в Купянском районе: четверо пострадавших (фото)

Российские войска 11 июля атаковали предприятие в одном из сел Купянского района Харьковской области. Четверо работников были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Пострадал крупный рогатый скот. На открытом пространстве загорелась сухая солома на площади 150 кв.м. На ликвидации под угрозой повторных обстрелов работали спасатели и медики ГСЧС", - добавили в ведомстве.

"Сегодня (11 июля, - ред) около 6:00 враг нанес удары по сельскохозяйственному предприятию в с. Глушковка Куриловской общины Купянского района", - говорится в сообщении ГСЧС.

Обстрелы Купянска и района

Российские войска постоянно обстреливают Купянск и Купянский район Харьковской области из разных видов оружия, в том числе КАБами.

Отметим, что Купянск российские захватчики оккупировали во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Уже в сентябре 2022 года ВСУ вернули Купянск под свой контроль. Несмотря на это РФ постоянно атакует город и район.

Отметим, по данным Генштаба на 11 июля, на Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. ВСУ отбили все штурмы оккупатов возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

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