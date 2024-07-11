Оккупанты атаковали предприятие в Купянском районе: четверо пострадавших (фото)
Российские войска 11 июля атаковали предприятие в одном из сел Купянского района Харьковской области. Четверо работников были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Сегодня (11 июля, - ред) около 6:00 враг нанес удары по сельскохозяйственному предприятию в с. Глушковка Куриловской общины Купянского района", - говорится в сообщении ГСЧС.
По данным спасателей, четверо работников были ранены.
"Пострадал крупный рогатый скот. На открытом пространстве загорелась сухая солома на площади 150 кв.м. На ликвидации под угрозой повторных обстрелов работали спасатели и медики ГСЧС", - добавили в ведомстве.
Последствия обстрела предприятия в Купянском районе 11 июля (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Пожар удалось потушить.
Обстрелы Купянска и района
Российские войска постоянно обстреливают Купянск и Купянский район Харьковской области из разных видов оружия, в том числе КАБами.
Отметим, что Купянск российские захватчики оккупировали во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Уже в сентябре 2022 года ВСУ вернули Купянск под свой контроль. Несмотря на это РФ постоянно атакует город и район.
Отметим, по данным Генштаба на 11 июля, на Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. ВСУ отбили все штурмы оккупатов возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
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