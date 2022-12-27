Окупанти атакували підприємство критичної інфраструктури у Херсоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури в Херсоні. Вибиті вікна не тільки в будівлі підприємства, а й у поряд розташованих будинках: на станції екстреної медичної допомоги, в дитячому садку, також зазнав руйнування в приватному будинку", - розповів він.

За словами Янушевича, люди через атаку не постраждали.