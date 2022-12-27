Оккупанты атаковали предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбиты окна не только в здании предприятия, но в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения в частный дом", - рассказал он.

По словам Янушевича, люди вследствие атаки не пострадали.