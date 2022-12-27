RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты атаковали предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

Фото: оккупанты атаковали предприятие критической инфраструктуры в Херсоне (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 27 декабря нанесли удар по предприютию критической инфраструктуры Херсона. Для атаки враг применил артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбиты окна не только в здании предприятия, но в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения в частный дом", - рассказал он.

По словам Янушевича, люди вследствие атаки не пострадали.

Напомним, сегодня утром в Херсоне прогремели взрывы. Подробной информации от властей не было.

Также мы писали, что вчера российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в Украине