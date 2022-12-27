В Херсоні зранку повідомляють про вибухи
Фото: у Херсоні зранку повідомляють про вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Зранку вівторка, 27 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Загарбники гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.
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