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В Херсоні зранку повідомляють про вибухи

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Херсон, Вівторок 27 грудня 2022 09:10
В Херсоні зранку повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні зранку повідомляють про вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку вівторка, 27 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Загарбники гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

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Херсон Херсонська область Обстріл Вибух
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