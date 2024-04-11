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Окупанти атакували одразу дві теплоелектростанції ДТЕК

Фото: ТЕС ДТЕК атаковала РФ під час обстрілу по Україні 11 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували одразу дві теплоелектростанції ДТЕК під час чергового масованого обстрілу по Україні 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК, Сили оборони півдня України.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - додали у компанії.

Як зазначили у Силах оборони півдня України, ворог атакував енергооб'єкти у Одеській та Запорізькій областях.

Зокрема, в Одеській області уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту.

"Пожежу оперативно ліквідовано", - констатували військові.

До того ж на світанку ворог масовано атакував Україну різними типами ракет.  Зокрема, по Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації.

"Дві ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється", - додали в Силах оборони.

Як констатували в ДТЕК, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

Обстріл України

Російські окупанти під час масованого повітряного удару по Україні 11 квітня, під час якого застосували як дрони, так і ракети, атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни в черговий раз масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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