Оккупанты атаковали сразу две теплоэлектростанции ДТЭК

Российские войска атаковали сразу две теплоэлектростанции ДТЭК во время очередного массированного обстрела по Украине 11 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, Силы обороны юга Украины.
"Серьезно повреждено оборудование предприятий", - говорится в сообщении ДТЭК.
После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования.
"По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – добавили в компании.
Как отметили в Силах обороны юга Украины, враг атаковал энергообъекты в Одесской и Запорожской областях.
В частности, в Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта.
"Пожар оперативно ликвидирован", - констатировали военные.
К тому же на рассвете враг массированно атаковал Украину разными типами ракет. В частности, по Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты из самолетов тактической авиации.
"Две ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется", - добавили в Силах обороны.
Как констатировали в ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти 170 раз.
Российские оккупанты во время массированного воздушного удара по Украине 11 апреля, во время которого применили как дроны, так и ракеты, атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, в Киевской области поврежден объект инфраструктуры.
Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.