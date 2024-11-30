Окупанти атакували Мирноград: є жертви та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, Донецьку облпрокуратуру.

"Двоє місцевих жительок віком 35 й 37 років отримали поранення. Через деякий час ворог завдав ще одного удару. Внаслідок атаки загинула 56-річна жінка, а 51-річного чоловіка травмовано", - зазначили у відомстві.

Через годину під прицілом окупантів знову опинився приватний сектор населеного пункту.

"Від влучання засобу ураження на городі біля домоволодіння загинула 65-річна жінка", - розповіли в прокуратурі.

"Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль. Щонайменше одна людина загинула і троє поранені внаслідок обстрілу Мирнограда", - розповів Філашкін.

Ситуація в Донецькій області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Окупанти не полишають своєї мети вийти на кордон Донецької та Луганської областей, але поки що їм це не вдається.

Зокрема, найважча ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках. Так, за 29 листопада на фронті відбулося 192 бойових зіткнення, 87 з яких на зазначених ділянках.

Додамо, що РФ не вперше обстрілює Мирноград. Наприклад, у вересні росіяни двічі обстріляли Мирноград Донецької області. Під час ліквідації наслідків першого удару, загарбники знову вдарили по території місцевого ринку.

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