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Оккупанты атаковали Мирноград: есть жертва и раненые

Донбасс, Суббота 30 ноября 2024 13:52
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Оккупанты атаковали Мирноград: есть жертва и раненые Фото: оккупанты атаковали Мирноград 30 ноября, есть жертва и раненые (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли город Мирноград Донецкой области 30 ноября. Есть погибший и раненые.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, утром 30 ноября россияне обстреляли город из артиллерии.

"Повреждены частный дом, предприятие, кафе и автомобиль. По меньшей мере один человек погиб и трое ранены в результате обстрела Мирнограда", - рассказал он.

По данным главы ОГА, на месте работают все ответственные службы.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пуктты Донецкой области. Оккупанты не оставляют своей цели выйти на границу Донецкой и Луганской областей, но пока им это не удается.

В частности, самая тяжелая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. Так, за 29 ноября на фронте произошло 192 боевых столкновения, 87 из которых на указанных участках.

Добавим, что РФ не впервые обстреливает Мирноград. Например, в сентябре россияне дважды обстреляли Мирноград Донецкой области. Во время ликвидации последствий первого удара, захватчики снова ударили по территории местного рынка.

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