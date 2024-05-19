Окупанти атакували логістичні шляхи у Луганській області, - ОВА

За добу окупанти обстріляли кожне деокуповане село у Луганській області. Основний удар припав на логістику, відбулися близько 30 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

"Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо", - розповів він.

Зокрема, за даними голови ОВА, по Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град".

Ситуація на фронті

За даними Генштаба, на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за останню добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

А на Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник здійснив шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.

Крім того, як розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, ЗСУ відбили ворожий штурм у районі Часового Яру в Донецькій області. При цьому українські бійці знищили багато російської бронетехніки.