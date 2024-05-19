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Оккупанты атаковали логистические пути в Луганской области, - ОВА

Луганск, Воскресенье 19 мая 2024 09:00
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Оккупанты атаковали логистические пути в Луганской области, - ОВА Фото: оккупанты за прошлые сутки атакували логистику в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки оккупанты обстреляли каждое деоккупированное село в Луганской области. Основной удар пришелся на логистику, произошло около 30 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Противник обстрелял каждое деоккупированное село, где остаются люди. Так, в Невском и Новолюбовке произошло около 30 взрывов. Разрушены три дома и административные здания. Массированно обстреляны логистические пути вокруг", - рассказал он.

В частности, по данным главы ОВА, по Макеевке россияне ударили с вертолета и реактивной системы залпового огня "Град".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на Купянском направлении количество боевых столкновений за последние сутки возросло до 11. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово.

А на Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник совершил шесть безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Новосадово, Торское и Григоровка.

Кроме того, как рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, ВСУ отбили вражеский штурм в районе Часового Яра в Донецкой области. При этом украинские бойцы уничтожили много российской бронетехники.

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