Окупанти атакували Кізомис та Велетенське під Херсоном: є жертва та поранені

Росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили села Кізомис та Велетенське.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Відомо про одного загиблого через обстріл Велетенського – це 28-річний чоловік", - розповів він.

За його даними, ще четверо людей дістали поранення, їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.