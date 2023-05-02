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Окупанти атакували Кізомис та Велетенське під Херсоном: є жертва та поранені

Фото: росіяни обстріляли Кізомис та Велетенське Херсонської області 2 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили села Кізомис та Велетенське.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Відомо про одного загиблого через обстріл Велетенського – це 28-річний чоловік", - розповів він.

За його даними, ще четверо людей дістали поранення, їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, 30 квітня, з села Кізомис, що в Херсонській області, евакуювали всіх дітей. Населений пункт постійно перебуває під обстрілами окупантів.

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Херсонська область