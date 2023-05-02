RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты атаковали Кизомыс и Велетенское под Херсоном: есть жертва и раненые

Фото: россияне обстреляли Кизомыс и Велетенское Херсонской области 2 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне обстреляли Белозерскую общину Херсонской области. Под удар попали села Кизомыс и Велетенское.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского - это 28-летний мужчина", - рассказал он.

По его данным, еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области. Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Напомним, 30 апреля, из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область