Окупанти атакували Київ ракетами та дронами, ППО збила всі цілі

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією, обстріл ракетами було здійснено з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95МС)", - йдеться у повідомленні КМВА.

Повідомляється, що війська РФ завдавали удару комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами української ППО всі ворожі ракети та БПЛА було знищено. Дані уточнюються.

За оперативними відомостями на даний момент – жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.