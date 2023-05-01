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Оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами, ПВО сбила все цели

Фото: оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами, ПВО сбила все цели (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации, обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту-95МС)", - говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что войска РФ наносили удар комплексно – одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются.

По оперативным сведениям на данный момент - жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее мы писали, что во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что вчера, 30 апреля, в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

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КиевПВО