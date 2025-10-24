Окупанти атакували Харків "Ланцетом": є постраждалі

Удар авіабомбами по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 жовтня, вранці завдали удару керованими авіабомбами по Індустріальному району Харкова, що призвело до пожеж і пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Постраждали цивільне підприємство та автотранспортна база, пошкоджено понад 20 машин, а також складські будівлі.

Спочатку повідомлялося про шість постраждалих, серед яких була 69-річна жінка з гострою реакцією на стрес. Згодом стало відомо про десятьох людей, одного з них було госпіталізовано. Медичні бригади надавали допомогу на місці.

Унаслідок ударів загорілися два гаражні бокси та автомобілі на території автотранспортного підприємства. Рятувальники проводили роботи з гасіння пожеж та оцінки масштабів руйнувань у Харкові.

Також сьогодні, 24 жовтня, вночі російські окупанти запустили по Україні 128 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" і безпілотники інших типів.

Українським захисникам вдалося збити або придушити 72 ворожі безпілотники.

При цьому 24 жовтня вранці росіяни завдали удару по Херсону за допомогою реактивних систем залпового вогню. Було багато постраждалих.