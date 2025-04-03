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Оккупанты атаковали Харьков дроном: есть пострадавшая

Харьков, Четверг 03 апреля 2025 18:58
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Оккупанты атаковали Харьков дроном: есть пострадавшая Иллюстративное фото: в Харькове был "прилет" беспилотника (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 апреля, вечером ударили беспилотником по Харькову. Беспилотник упал в Салтовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты ударили дроном по Салтовскому району Харькова", - написал Синегубов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, известно об одном пострадавшем. Медики уже предоставляют ему помощь.

По словам главы ОВА, ранение получила 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Он не уточнил, каким именно беспилотником россияне атаковали город.

Атака дрона на Харьков

Напомним, вчера, 2 апреля, российские оккупанты ударили по Харькову дроном "Молния". Беспилотник попал по многоэтажке.

Как отмечал мэр Харькова Игорь Терехов, из-за атаки пострадали пять человек. Один из них - 10-летний ребенок.

Также в ряде квартир были выбиты окна.

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Харьков Война в Украине Атака дронов
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