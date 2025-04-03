Оккупанты атаковали Харьков дроном: есть пострадавшая

Иллюстративное фото: в Харькове был "прилет" беспилотника (Getty Images)

Российские оккупанты сегодня, 3 апреля, вечером ударили беспилотником по Харькову. Беспилотник упал в Салтовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты ударили дроном по Салтовскому району Харькова", - написал Синегубов. Он уточнил, что, по предварительным данным, известно об одном пострадавшем. Медики уже предоставляют ему помощь. По словам главы ОВА, ранение получила 26-летняя женщина. Ее госпитализировали. Он не уточнил, каким именно беспилотником россияне атаковали город.