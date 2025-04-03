Оккупанты атаковали Харьков дроном: есть пострадавшая
Российские оккупанты сегодня, 3 апреля, вечером ударили беспилотником по Харькову. Беспилотник упал в Салтовском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Оккупанты ударили дроном по Салтовскому району Харькова", - написал Синегубов.
Он уточнил, что, по предварительным данным, известно об одном пострадавшем. Медики уже предоставляют ему помощь.
По словам главы ОВА, ранение получила 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Он не уточнил, каким именно беспилотником россияне атаковали город.
Атака дрона на Харьков
Напомним, вчера, 2 апреля, российские оккупанты ударили по Харькову дроном "Молния". Беспилотник попал по многоэтажке.
Как отмечал мэр Харькова Игорь Терехов, из-за атаки пострадали пять человек. Один из них - 10-летний ребенок.
Также в ряде квартир были выбиты окна.
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