Окупанти атакували Черкаську область двома ракетами, - ОВА

"Удосвіта ворог атакував нашу область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовуємо деталі", - розповів він.

За даними Табурця, на щастя, минулось без потерпілих.

"В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі", - додав він.

Як повідомлялось, російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування. Сили оборони знищили 23 з них.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.