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Оккупанты атаковали Черкасскую область двумя ракетами, - ОВА

Фото: оккупанты атаковали Черкасскую область двумя ракетами 9 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 9 мая, во время массированного ракетного удара по Украине, российские оккупанты выпустили две ракеты по Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"На рассвете враг атаковал нашу область. По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали", - рассказал он.

По данным Табурца, к счастью, обошлось без пострадавших.

"В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении", - добавил он.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования. Силы обороны уничтожили 23 из них.

Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

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Черкасская область