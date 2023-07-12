UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти атакували Бериславський район Херсонської області, є постраждалий

Фото: Окупанти атакували Бериславський район Херсонської області (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти атакували Бериславський район Херсонської області. В результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

Про це начальника Бериславської РВА Володимира Літвінова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, росіяни завдали артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

Внаслідок чого поранення отримав чоловік, який у момент влучання снаряда знаходився на власному подвір’ї. Постраждалого доправлено до лікарні.

Крім того, в результаті обстрілу виникла пожежа господарської споруди, яку місцевим мешканцям вдалося загасити до приїзду рятувальників.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ворожого обстрілу росіяни 10 липня, в Херсоні поранення отримав цивільний.

Крім цього, нещодавно загарбники атакували житловий квартал міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України