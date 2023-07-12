Окупанти атакували Бериславський район Херсонської області, є постраждалий

За його словами, росіяни завдали артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

Внаслідок чого поранення отримав чоловік, який у момент влучання снаряда знаходився на власному подвір’ї. Постраждалого доправлено до лікарні.

Крім того, в результаті обстрілу виникла пожежа господарської споруди, яку місцевим мешканцям вдалося загасити до приїзду рятувальників.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ворожого обстрілу росіяни 10 липня, в Херсоні поранення отримав цивільний.

Крім цього, нещодавно загарбники атакували житловий квартал міста.

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