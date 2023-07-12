Оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области, пострадавший

По его словам, россияне нанесли артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской громады.

В результате чего ранения получил мужчина, который в момент попадания снаряда находился в собственном дворе. Пострадавший доставлен в больницу.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар хозяйственной постройки, которую местным жителям удалось потушить до приезда спасателей.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения нашими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

К примеру, в результате вражеского обстрела россияне 10 июля, в Херсоне ранение получил гражданский .

Кроме этого, недавно захватчики атаковали жилой квартал города .

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